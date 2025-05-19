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В Кремле раскрыли, когда Трамп приедет в Россию

Президент США Дональд Трамп приедет в Россию.

Президент США Дональд Трамп приедет в Россию. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя телефонный разговор Владимира Путина и Трампа в понедельник, 19 мая.

По словам Ушакова, Трамп приедет в Москву только после завершения конфликта как к одному из важнейших партнеров США на торгово-экономическом направлении.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков раскрыл подробности телефонного разговора Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом.

Ранее Трамп заявил, что Россия и Украина немедленно начнут переговоры о приостановке огня и завершении конфликта.

Президент России также заявил, что Москва выступает за остановку боевых действий, однако необходимо выработать наиболее эффективные пути движения к миру.