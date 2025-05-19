Ушаков: команды Путина и Трампа проработают содержание саммита РФ и США

Помощник президента России Юрий Ушаков выступил с заявлением, что команды российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа будут прорабатывать содержание саммита РФ и США.
«Нужно тщательно проработать, какие задания будут даны командам, содержательное направление возможного саммита, в том числе относительно выхода на договоренности, которые и могли стать, собственно, осязаемым итогом этой важнейшей российско-американской встречи на высшем уровне», — сообщил Ушаков.
Кроме того, помощник президента России отметил, что особое внимание будет уделено вопросам двустороннего и международного характера.
Напомним, ранее сегодня Владимир Путин провел телефонный разговор с главой США, диалог длился свыше двух часов. Российский президент назвал беседу с Трампом откровенной и содержательной.