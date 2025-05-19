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Ушаков: команды Путина и Трампа проработают содержание саммита РФ и США

Помощник президента России отметил, что особое внимание будет уделено содержательной части повестки.

Источник: Аргументы и факты

Помощник президента России Юрий Ушаков выступил с заявлением, что команды российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа будут прорабатывать содержание саммита РФ и США.

«Нужно тщательно проработать, какие задания будут даны командам, содержательное направление возможного саммита, в том числе относительно выхода на договоренности, которые и могли стать, собственно, осязаемым итогом этой важнейшей российско-американской встречи на высшем уровне», — сообщил Ушаков.

Кроме того, помощник президента России отметил, что особое внимание будет уделено вопросам двустороннего и международного характера.

Напомним, ранее сегодня Владимир Путин провел телефонный разговор с главой США, диалог длился свыше двух часов. Российский президент назвал беседу с Трампом откровенной и содержательной.