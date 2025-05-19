Ушаков: команды Путина и Трампа проработают содержание саммита РФ и США

«Нужно тщательно проработать, какие задания будут даны командам, содержательное направление возможного саммита, в том числе относительно выхода на договоренности, которые и могли стать, собственно, осязаемым итогом этой важнейшей российско-американской встречи на высшем уровне», — сообщил Ушаков.