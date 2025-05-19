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Путин: Трамп обозначил свою позицию во время звонка 19 мая

Президент США Дональд Трамп обозначил свою позицию по вопросу прекращения огня между Россией и Украиной в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом российский лидер сообщил журналистам по итогам беседы с американским коллегой.

Путин прокомментировал свой разговор с президентом США.

Президент США Дональд Трамп обозначил свою позицию по вопросу прекращения огня между Россией и Украиной в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом российский лидер сообщил журналистам по итогам беседы с американским коллегой.

«Я поблагодарил президента США за поддержку со стороны США по возобновлению прямых переговоров между Россией и Украиной по поводу возможного заключения мирного соглашения, по поводу возобновления переговоров», — заявил Путин. По его словам, Трамп «высказал свою позицию по поводу прекращения боевых действий, перемирия».

Путин отметил, что в ходе разговора обсуждались возможные шаги для восстановления диалога между Россией и Украиной. По словам президента РФ, особое внимание стороны уделили перспективам мирного процесса и готовности к новым контактам на высоком уровне.

Российский и американский лидеры рассмотрели возможность организации очередного обмена заключенными между Россией и США по схеме «девять на девять». Об этом 19 мая сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, передает корреспондент URA.RU.