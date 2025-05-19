Путин: Трамп обозначил свою позицию во время звонка 19 мая

«Я поблагодарил президента США за поддержку со стороны США по возобновлению прямых переговоров между Россией и Украиной по поводу возможного заключения мирного соглашения, по поводу возобновления переговоров», — заявил Путин. По его словам, Трамп «высказал свою позицию по поводу прекращения боевых действий, перемирия».