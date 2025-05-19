Украинское издание, опираясь на информацию портала War Infographics, сообщает об усиленной подготовке Польши к возможному военному конфликту с Россией. Подчеркивается, что страна наращивает закупки разнообразного вооружения.
Указывается, что за последние годы финансирование обороны в Польше продемонстрировало существенный рост. По сравнению с показателями 2022 года, оборонный бюджет увеличился в три раза.
Согласно информации, поступившей из надежных источников, начиная с определенного времени, Варшава значительно увеличила свои закупки вооружений. К настоящему моменту, по имеющимся данным, было приобретено более восьми тысяч ракет, около двух тысяч артиллерийских установок, а также свыше тысячи единиц разнообразной военной техники.