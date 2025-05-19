Согласно информации, поступившей из надежных источников, начиная с определенного времени, Варшава значительно увеличила свои закупки вооружений. К настоящему моменту, по имеющимся данным, было приобретено более восьми тысяч ракет, около двух тысяч артиллерийских установок, а также свыше тысячи единиц разнообразной военной техники.