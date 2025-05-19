Киев планирует развивать систему малых модульных реакторов в Чернобыльской зоне

Ранее Украина собиралась купить у Болгарии два реактора и другое оборудование, изготовленное в России для атомной электростанции «Белене» на севере Болгарии, решение о строительстве которой было отменено болгарским правительством. Осенью 2023 года премьер Болгарии Николай Денков подтверждал намерение продать Киеву данное оборудование. В марте Владимир Зеленский подписал закон о покупке реакторов. По словам Ярослава Железняка, покупка должна была обойтись Украине в $1 млрд. Однако 15 апреля вице-премьер, лидер Болгарской социалистической партии Атанас Зафиров заявил, что София не будет продавать реакторы Киеву. -0-