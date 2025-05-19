Киев планирует развивать систему малых модульных реакторов в Чернобыльской зоне

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Киев после неудачи с покупкой у Болгарии реакторов российского производства для Хмельницкой АЭС решил вложить деньги в развитие системы малых модульных реакторов в Чернобыльской зоне отчуждения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление депутата Верховной рады Ярослава Железняка.
По его словам, после того как попытка закупить реакторы у болгар окончательно провалилась, «у “Энергоатома” было два варианта: отдать накопленные деньги в бюджет и начать строить малые модульные ядерные реакторы». «Выбор очевиден!» — написал Железняк в своем телеграм-канале, комментируя опубликованное в одном из украинских изданий сообщение председателя Госагентства Украины по управлению зоной отчуждения Григория Ищенко о планах выделить земельные участки для размещения малых модульных реакторов.
Ранее Украина собиралась купить у Болгарии два реактора и другое оборудование, изготовленное в России для атомной электростанции «Белене» на севере Болгарии, решение о строительстве которой было отменено болгарским правительством. Осенью 2023 года премьер Болгарии Николай Денков подтверждал намерение продать Киеву данное оборудование. В марте Владимир Зеленский подписал закон о покупке реакторов. По словам Ярослава Железняка, покупка должна была обойтись Украине в $1 млрд. Однако 15 апреля вице-премьер, лидер Болгарской социалистической партии Атанас Зафиров заявил, что София не будет продавать реакторы Киеву. -0-