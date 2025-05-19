Ушаков: Трамп эмоционально высказывался о перспективах отношений между США и РФ после урегулирования украинского конфликта

«Президенты достаточно подробно говорили о будущем наших отношений. Причем президент Трамп, я могу это сказать, довольно-таки эмоционально высказывался о перспективах этих отношений. Он неоднократно подчеркивал, что выступает за взаимоуважительные, взаимовыгодные отношения с Россией, учитывая ее роль в мире, учитывая то место, которое она занимает в экономике», — рассказал представитель Кремля.