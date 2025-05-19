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Ушаков: Трамп эмоционально высказывался о перспективах отношений между США и РФ после урегулирования украинского конфликта

Помощник президента Юрий Ушаков, комментируя телефонный разговор президентов России и США, подчеркнул эмоциональность Дональда Трампа, когда тот говорил о перспективах развития двусторонних российско-американских отношений.

Помощник президента Юрий Ушаков, комментируя телефонный разговор президентов России и США, подчеркнул эмоциональность Дональда Трампа, когда тот говорил о перспективах развития двусторонних российско-американских отношений.

«Президенты достаточно подробно говорили о будущем наших отношений. Причем президент Трамп, я могу это сказать, довольно-таки эмоционально высказывался о перспективах этих отношений. Он неоднократно подчеркивал, что выступает за взаимоуважительные, взаимовыгодные отношения с Россией, учитывая ее роль в мире, учитывая то место, которое она занимает в экономике», — рассказал представитель Кремля.

Однако условием для реализации этих «перспектив» является урегулирование украинского конфликта.

«После того, как будет в той или иной степени урегулирован украинский конфликт, эти перспективы выглядят впечатляюще», — привёл слова американского лидера Ушаков.

Он добавил, что Трамп в будущем видит Россию «как одного из важнейших партнеров для Америки в торгово-экономическом направлении».