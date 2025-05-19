«Героические профессии выбирал»: Путин рассказал, кем мечтал стать в детстве

По словам Путина, со временем его стали вдохновлять люди, преданные служению своей стране. Это, как он объясняет, и определило его выбор жизненного пути, начиная с работы во внешней разведке и заканчивая нынешней должностью. Завершая беседу, президент призвал юных слушателей найти дело, которое будет настолько увлекательным, что они захотят посвятить ему все свои силы.