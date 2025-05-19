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«Героические профессии выбирал»: Путин рассказал, кем мечтал стать в детстве

Во время посещения образовательного центра «Сириус» президент РФ Владимир Путин рассказал о своих детских мечтах. Общаясь со школьниками, он ответил на вопрос о том, кем хотел стать в детстве. Российский лидер признался, что в раннем возрасте сложно вспомнить конкретные стремления, но позже его привлекали профессии, связанные с героизмом.

Источник: Life.ru

«Чем больше позитивного внешнего влияния, тем ярче и конкретнее становятся наши планы и мечты. У меня тоже были свои. Когда стал взрослее и выбирал профессию, я хотел стать то лётчиком, то моряком, героические профессии выбирал», — отметил глава государства.

По словам Путина, со временем его стали вдохновлять люди, преданные служению своей стране. Это, как он объясняет, и определило его выбор жизненного пути, начиная с работы во внешней разведке и заканчивая нынешней должностью. Завершая беседу, президент призвал юных слушателей найти дело, которое будет настолько увлекательным, что они захотят посвятить ему все свои силы.

А ранее сегодня Путин провёл двухчасовой разговор с президентом США Дональдом Трампом. Life.ru публиковал полное заявление российского по итогам беседы. После разговора с Путиным Трамп, в свою очередь, анонсировал немедленные переговоры между РФ и Киевом о прекращении огня.