Телефонный разговор Путина и Трампа: ключевые заявления помощника президента РФ

Помощник президента России Юрий Ушаков подробно рассказал о ключевых моментах телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, который длился более двух часов. В беседе обсуждались обмен пленными, ситуация на Украине и перспективы отношений между странами. Ниже — главные заявления Ушакова по итогам разговора:
- Телефонный разговор длился 2 часа 5 минут, лидеры не хотели завершать беседу;
- Путин поздравил Трампа с рождением 11-го внука и пожелал здоровья семье;
- Путин и Трамп обсудили новый обмен заключенными между Россией и США — по 9 человек с каждой стороны;
- Оба президента заинтересованы во встрече, но также лидеры заинтересованы в том, чтобы эта встреча была результативной, место и сроки пока не определены;
- Путин и Трамп сошлись во мнении, что возможный саммит должен быть тщательно подготовлен, а его повестка детально проработана, включая потенциальные договоренности, которые могли бы стать осязаемым итогом этой важнейшей российско-американской встречи на высшем уровне;
- Обсуждались отношения РФ и США — стороны высказались за их дальнейшую нормализацию;
- Путин высказал слова признательности Трампу за его личное внимание к украинскому урегулированию и искреннее стремление к миру;
- Подтверждено намерение продолжить диалог по всем ключевым темам, включая Украину;
- Речи о временных рамках по достижению возможной договоренности о прекращении огня между Россией и Украиной не было;
- Президенты договорились поддерживать контакт и созваниваться по мере необходимости;
- Разговор прошел во взаимоуважительной атмосфере, отражающей характер личных отношений, сложившихся между Путиным и Трампом.