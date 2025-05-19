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Телефонный разговор Путина и Трампа: ключевые заявления помощника президента РФ

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин и Трамп провели откровенный двухчасовой разговор. Лидеры обсудили обмен 9 на 9, Украину и идею саммита. Итоги телефонного разговора президентов — в подборке Новостей Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Помощник президента России Юрий Ушаков подробно рассказал о ключевых моментах телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, который длился более двух часов. В беседе обсуждались обмен пленными, ситуация на Украине и перспективы отношений между странами. Ниже — главные заявления Ушакова по итогам разговора:

  • Телефонный разговор длился 2 часа 5 минут, лидеры не хотели завершать беседу;
  • Путин поздравил Трампа с рождением 11-го внука и пожелал здоровья семье;
  • Путин и Трамп обсудили новый обмен заключенными между Россией и США — по 9 человек с каждой стороны;
  • Оба президента заинтересованы во встрече, но также лидеры заинтересованы в том, чтобы эта встреча была результативной, место и сроки пока не определены;
  • Путин и Трамп сошлись во мнении, что возможный саммит должен быть тщательно подготовлен, а его повестка детально проработана, включая потенциальные договоренности, которые могли бы стать осязаемым итогом этой важнейшей российско-американской встречи на высшем уровне;
  • Обсуждались отношения РФ и США — стороны высказались за их дальнейшую нормализацию;
  • Путин высказал слова признательности Трампу за его личное внимание к украинскому урегулированию и искреннее стремление к миру;
  • Подтверждено намерение продолжить диалог по всем ключевым темам, включая Украину;
  • Речи о временных рамках по достижению возможной договоренности о прекращении огня между Россией и Украиной не было;
  • Президенты договорились поддерживать контакт и созваниваться по мере необходимости;
  • Разговор прошел во взаимоуважительной атмосфере, отражающей характер личных отношений, сложившихся между Путиным и Трампом.