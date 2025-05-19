Телефонный разговор Путина и Трампа: ключевые заявления помощника президента РФ

Помощник президента России Юрий Ушаков подробно рассказал о ключевых моментах телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, который длился более двух часов. В беседе обсуждались обмен пленными, ситуация на Украине и перспективы отношений между странами. Ниже — главные заявления Ушакова по итогам разговора: