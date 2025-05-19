ЕС увеличит санкционное давление на Россию после разговора Путина и Трампа

Страны Европейского союза договорились усилить санкционное давление на Россию после телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом. Об этом сообщил кабмин Германии.
Как известно, телефонный разговор Путина и Трампа состоялся в понедельник, 19 мая. Причем, как отметили обе стороны, он получился крайне продуктивным. Обсуждался в том числе конфликт на Украине.
Однако Европа тоже медлить не стала. Поэтому лидеры ЕС на фоне разговора глав России и США сразу же договорились увеличить санкционное давление на РФ. В чем подобная мера будет проявляться — пока неизвестно. Вероятно, речь идет о введении очередных рестрикций.
При этом президент России Владимир Путин подчеркивал, бесполезность санкций осознают даже сами страны Запада. Особенно сильно они замечают подобное, когда речь заходит об областях, где у РФ сохраняется превосходство. По его словам, рестрикции, наоборот, идут на пользу стране.