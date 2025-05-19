ЕС увеличит санкционное давление на Россию после разговора Путина и Трампа

При этом президент России Владимир Путин подчеркивал, бесполезность санкций осознают даже сами страны Запада. Особенно сильно они замечают подобное, когда речь заходит об областях, где у РФ сохраняется превосходство. По его словам, рестрикции, наоборот, идут на пользу стране.