«Осторожный оптимизм»: политолог оценил переговоры Путина и Трампа

Переговоры Путина и Трампа проходили под впечатлением от стамбульских переговоров.
Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа производит впечатления, которые можно охарактеризовать как «осторожный оптимизм». Об этом заявил доцент Финансового университета при правительстве России, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в беседе с URA.RU.
«Собственно, президент Путин и президент Трамп в своих комментариях после этого двухчасового разговора выразили удовлетворение своим собеседником, содержанием разговора и, в целом, тем, как идут эти дела Важно, что этот разговор состоялся по итогам и даже я бы сказал под впечатлением от стамбульской встречи и разморозки этих самых переговоров Осторожный оптимизм, я бы так сформулировал впечатления от сегодняшнего телефонного разговора», — сказал Андрей Мартынов.
По его словам, заслуга нынешнего президента США в том, что прерванные более трех лет назад прямые переговоры России и Украины по инициативе последней возобновились в Стамбуле. Эксперт также подчеркнул, что несмотря на имидж «торгаша» Трамп — глубоко верующий человек, и предложенное им место переговоров России и Украины в Ватикане может нести сакральный характер.
Телефонные переговоры Путина и главы США состоялись 19 мая и продлились более двух часов. В ходе них стороны обсудили, в частности, вопрос урегулирования украинского конфликта. После беседы оба лидера охарактеризовали ее как успешную.