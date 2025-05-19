«Осторожный оптимизм»: политолог оценил переговоры Путина и Трампа

«Собственно, президент Путин и президент Трамп в своих комментариях после этого двухчасового разговора выразили удовлетворение своим собеседником, содержанием разговора и, в целом, тем, как идут эти дела Важно, что этот разговор состоялся по итогам и даже я бы сказал под впечатлением от стамбульской встречи и разморозки этих самых переговоров Осторожный оптимизм, я бы так сформулировал впечатления от сегодняшнего телефонного разговора», — сказал Андрей Мартынов.