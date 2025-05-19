Как сообщили эксперты URA.RU, европейские союзники Киева пытались убедить американского лидера поддержать предложение о 30-дневном перемирии в текущем виде. По их замыслу, этот шаг позволил бы увеличить поставки вооружения на Украину и подготовиться к новому этапу конфронтации с Россией. Однако Путин, по мнению аналитиков, донес до Трампа истинные цели европейских стран и тем самым сорвал их планы.