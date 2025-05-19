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Трамп сообщил о готовности Ватикана принять переговоры России и Украины

В понедельник, 19 мая, президенты России и США провели телефонный разговор, продлившийся более двух часов.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп заявил о проявленном Ватиканом интересе к организации переговорного процесса между Украиной и Россией с целью разрешения существующего конфликта.

«Ватикан, представляемый Папой Римским, выразил сильное желание стать площадкой для переговоров. Надеюсь, этот процесс будет запущен!», — написал президент США в социальной сети TRUTH Social после завершения телефонной беседы с главой РФ Владимиром Путиным.

Условия прекращения огня и завершения военного конфликта должны напрямую определить сами участники противостояния, заключил он.

В понедельник, 19 мая, президенты России и США провели телефонный разговор, продлившийся более двух часов. Трамп и Путин называли друг друга по именам и не хотели заканчивать беседу.