Трамп сообщил о готовности Ватикана принять переговоры России и Украины

Американский лидер Дональд Трамп заявил о проявленном Ватиканом интересе к организации переговорного процесса между Украиной и Россией с целью разрешения существующего конфликта.
«Ватикан, представляемый Папой Римским, выразил сильное желание стать площадкой для переговоров. Надеюсь, этот процесс будет запущен!», — написал президент США в социальной сети TRUTH Social после завершения телефонной беседы с главой РФ Владимиром Путиным.
Условия прекращения огня и завершения военного конфликта должны напрямую определить сами участники противостояния, заключил он.
В понедельник, 19 мая, президенты России и США провели телефонный разговор, продлившийся более двух часов. Трамп и Путин называли друг друга по именам и не хотели заканчивать беседу.