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Bild: Россия настаивает на двух условиях для прекращения огня на Украине

Эти условия считаются неприемлемыми как для Украины, так и для ее союзников, пишет издание.

Источник: Аргументы и факты

Россия якобы настаивает на двух основных условиях для прекращения огня на Украине. Речь идет о полном выводе Вооруженных сил Украины (ВСУ) из четырех областей и отказе Запада от военной помощи киевскому режиму, пишет издание Bild со ссылкой на источники.

«Россия придерживается двух главных требований, которые Украина и ее сторонники не могут выполнить», — говорится в публикации.

Также в статье говорится, что эти условия считаются неприемлемыми как для Украины, так и для ее союзников. При этом в Белом доме надеются, что возможные переговоры между США и РФ повлияют на позицию Москвы.

Ранее Bild писало, что Евросоюз может полностью прекратить импорт газа из России. По данным издания, в рамках нового пакета санкций возможны ограничения в отношении отдельных банков и судоходных компаний.