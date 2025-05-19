Bild: Россия настаивает на двух условиях для прекращения огня на Украине

Россия якобы настаивает на двух основных условиях для прекращения огня на Украине. Речь идет о полном выводе Вооруженных сил Украины (ВСУ) из четырех областей и отказе Запада от военной помощи киевскому режиму, пишет издание Bild со ссылкой на источники.
«Россия придерживается двух главных требований, которые Украина и ее сторонники не могут выполнить», — говорится в публикации.
Также в статье говорится, что эти условия считаются неприемлемыми как для Украины, так и для ее союзников. При этом в Белом доме надеются, что возможные переговоры между США и РФ повлияют на позицию Москвы.
Ранее Bild писало, что Евросоюз может полностью прекратить импорт газа из России. По данным издания, в рамках нового пакета санкций возможны ограничения в отношении отдельных банков и судоходных компаний.