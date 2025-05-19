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Зеленский сделал резкое заявление после разговора Трампа и Путина

Украина никогда не выведет войска с части территории, которую считает своей, и не поддастся ультиматумам России.

Украина никогда не выведет войска с части территории, которую считает своей, и не поддастся ультиматумам России. Такое заявление сделал Владимир Зеленский после разговора президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина в понедельник.

Также глава киевского режима добавил, что попросил Трампа не принимать никаких вещей об Украине без Украины.

По словам Зеленского, Киев рассматривает возможность встречи еще раз всех команд: США, Украины, России и европейских стран. Такие переговоры могут пройти в Турции, Ватикане или Швейцарии.

Ранее Трамп заявил, что Россия и Украина немедленно начнут переговоры о приостановке огня и завершении конфликта.

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, Трамп приедет в Москву только после завершения конфликта как к одному из важнейших партнеров США на торгово-экономическом направлении.