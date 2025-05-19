Владимир Путин выразил соболезнования родным хореографа Юрия Григоровича

Как писал сайт KP.RU, по данным издания Shot, знаменитый хореограф, народный артист СССР Юрий Григорович умер из-за осложнений после перенесенной двусторонней пневмонии. Последние две недели балетмейстер провел в московской ЦКБ. Артиста планируют похоронить на Новодевичьем кладбище рядом с женой Наталией Бессмертновой, умершей в 2008 году.