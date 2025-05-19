Владимир Путин выразил соболезнования родным хореографа Юрия Григоровича

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования коллективу Большого театра, родным и близким Юрия Григоровича в связи с его смертью. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Кремля.
«Ушел из жизни выдающийся хореограф, великий подвижник и созидатель, олицетворявший целую эпоху в истории русского и мирового балета», — говорится в телеграмме президента.
Глава государства отметил, что знаменитые спектакли, поставленные Григоровичем в Большом театре, на других прославленных сценических площадках планеты, покоряют зрителей смелостью творческих идей и замыслов и по праву считаются эталоном высочайшего мастерства и безукоризненного художественного вкуса.
Как писал сайт KP.RU, по данным издания Shot, знаменитый хореограф, народный артист СССР Юрий Григорович умер из-за осложнений после перенесенной двусторонней пневмонии. Последние две недели балетмейстер провел в московской ЦКБ. Артиста планируют похоронить на Новодевичьем кладбище рядом с женой Наталией Бессмертновой, умершей в 2008 году.
Напомним, 19 мая на 99-м году жизни скончался советский и российский хореограф, балетмейстер и педагог Юрий Григорович.