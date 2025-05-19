Путин выразил соболезнования Большому театру в связи со смертью Григоровича

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования коллективу Большого театра, а также родственникам Юрия Григоровича в связи с кончиной хореографа. Об этом сообщили в Кремле.
По словам российского лидера, из жизни ушел выдающийся хореограф, великий подвижник и созидатель. Григорович олицетворял целую эпоху в истории русского и мирового балета, подчеркнул Путин.
Напомним, 19 мая в московской ЦКБ перестало биться сердце выдающегося хореографа Юрия Григоровича.
Ранее Валентина Матвиенко заявила, что уникальные постановки Юрия Григоровича сочетали в себе элементы классического русского балета и новаторские достижения. Политик назвала ушедшего деятеля искусства человеком-эпохой.