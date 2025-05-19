Зеленский: Киев планирует новые переговоры с участием команд России, США и ЕС

19 мая состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. По завершении беседы российский лидер выступил с комментариями для прессы. Диалог длился более двух часов и, по словам Путина, отличался высокой степенью откровенности, был насыщенным по содержанию и чрезвычайно конструктивным.