Зеленский: Киев планирует новые переговоры с участием команд России, США и ЕС

Зеленский хочет провести переговоры со всеми сразу.
Киев рассматривает возможность еще одной встречи всех участников переговорного процесса по урегулированию конфликта. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, передает агентство УНИАН.
«Мы рассматриваем возможность встречи еще раз всех команд — США, Украины, России и европейских стран. Такая встреча может пройти в Турции, Ватикане или Швейцарии», — отметил Зеленский. По его словам, обсуждение формата и места проведения саммита продолжается.
19 мая состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. По завершении беседы российский лидер выступил с комментариями для прессы. Диалог длился более двух часов и, по словам Путина, отличался высокой степенью откровенности, был насыщенным по содержанию и чрезвычайно конструктивным.