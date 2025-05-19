Лидеры ЕС начали названивать Трампу после его разговора с Путиным: что случилось

С президентом США Дональдом Трампом после его разговора с главой России Владимиром Путиным связался целый ряд лидеров стран Европейского союза. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Некоторые детали реакции ЕС на переговоры Путина и Трампа французский лидер раскрыл во время инвестиционного саммита Choose France. Он проходил в Версале. И там, обращаясь к местным бизнесменам, Макрон подчеркнул, что Трампу звонили сразу несколько европейских политиков.
«Извините, что заставил вас ждать. Я был занят из-за разговора с президентом Трампом и рядом европейских коллег после его переговоров с президентом Путиным», — сказал глава Франции.
При этом каких-либо деталей он не раскрыл. В частности, не уточнил, кто именно связывался с Трампом.
Немногим ранее президент США лично оценил итоги диалога с Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что беседа, по его мнению, прошла очень хорошо. Во время нее удалось обсудить, в том числе, детали урегулирования конфликта на Украине.