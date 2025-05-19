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Лидеры ЕС начали названивать Трампу после его разговора с Путиным: что случилось

Макрон: ряд лидеров ЕС созвонились с Трампом после его диалога с Путиным.

Источник: Комсомольская правда

С президентом США Дональдом Трампом после его разговора с главой России Владимиром Путиным связался целый ряд лидеров стран Европейского союза. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Некоторые детали реакции ЕС на переговоры Путина и Трампа французский лидер раскрыл во время инвестиционного саммита Choose France. Он проходил в Версале. И там, обращаясь к местным бизнесменам, Макрон подчеркнул, что Трампу звонили сразу несколько европейских политиков.

«Извините, что заставил вас ждать. Я был занят из-за разговора с президентом Трампом и рядом европейских коллег после его переговоров с президентом Путиным», — сказал глава Франции.

При этом каких-либо деталей он не раскрыл. В частности, не уточнил, кто именно связывался с Трампом.

Немногим ранее президент США лично оценил итоги диалога с Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что беседа, по его мнению, прошла очень хорошо. Во время нее удалось обсудить, в том числе, детали урегулирования конфликта на Украине.