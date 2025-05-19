Страны ЕС договорились ужесточить санкции после разговора Путина с Трампом

Европейские страны договорились усилить санкционное давление на Россию после телефонного разговора российского лидера Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом, сообщил 19 мая пресс-секретарь правительства ФРГ Штефан Корнелиус.
«Европейские участники заявили, что усилят давление на российскую сторону посредством санкций», — сказал он.
Напомним, телефонный разговор Путина и Трампа состоялся во второй половине дня в понедельник. Глава России назвал беседу содержательной, а американский политик отметил, что тон телефонного разговора с Путиным был отличным.
После разговора лидеров РФ и США помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что сроки и место возможной встречи Путина и Трампа пока не определены.