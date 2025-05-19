Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Страны ЕС договорились ужесточить санкции после разговора Путина с Трампом

Путин и Трамп провели телефонный разговор 19 мая.

Источник: Аргументы и факты

Европейские страны договорились усилить санкционное давление на Россию после телефонного разговора российского лидера Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом, сообщил 19 мая пресс-секретарь правительства ФРГ Штефан Корнелиус.

«Европейские участники заявили, что усилят давление на российскую сторону посредством санкций», — сказал он.

Напомним, телефонный разговор Путина и Трампа состоялся во второй половине дня в понедельник. Глава России назвал беседу содержательной, а американский политик отметил, что тон телефонного разговора с Путиным был отличным.

После разговора лидеров РФ и США помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что сроки и место возможной встречи Путина и Трампа пока не определены.