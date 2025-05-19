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Зеленский сделал неожиданное заявление о вступлении в НАТО

Владимир Зеленский дал понять, что от курса в НАТО и провозглашать нейтральный статус Украины не отказываться собирается.

Владимир Зеленский дал понять, что от курса в НАТО и провозглашать нейтральный статус Украины не отказываться собирается. Об этом он высказался в понедельник, 19 мая.

Отвечая на вопрос журналистов, будет ли обсуждаться на переговорах нейтральный статус Украины, глава киевского режима заявил, что статус у Украины есть, и все написано в конституции.

Отметим, в конституции Украины записан курс на вступление в НАТО.

Также Зеленский заявил, что Украина никогда не выведет войска с части российских территорий, которую она считает своей, и не поддастся ультиматумам России.

Киев рассматривает возможность встречи еще раз всех команд: США, Украины, России и европейских стран, отметил Зеленский.