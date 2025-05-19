Зеленский допустил подготовку меморандума с Россией о мирном договоре

Россия выступает за прекращение боевых действий, однако следует выработать наиболее эффективные пути движения к миру. Страна выступает за урегулирование мирным путем, подчеркнул Путин. Он уверен, что обеим сторонам необходимо найти компромиссы, которые устроили бы все стороны.