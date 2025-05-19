Зеленский допустил подготовку меморандума с Россией о мирном договоре

Украина действительно может подписать с Россией меморандум, который будет вести к договору о завершении конфликта, заявил украинский президент Владимир Зеленский, передает ТСН.
Киев будет ждать российскую версию меморандума, добавил он.
О возможном меморандуме первым этим вечером сообщил российский президент Владимир Путин по итогам телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом. «Россия [готова] работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора», — сказал он.
Со слов Путина, Москве и Киеву следует определить «ряд позиций», среди которых принципы мирного урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения, а также «возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей».
Россия выступает за прекращение боевых действий, однако следует выработать наиболее эффективные пути движения к миру. Страна выступает за урегулирование мирным путем, подчеркнул Путин. Он уверен, что обеим сторонам необходимо найти компромиссы, которые устроили бы все стороны.
Третий телефонный разговор Путина и Трампа с момента инаугурации республиканца начался в 17:00 мск и продлился более двух часов.