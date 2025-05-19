Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский допустил подготовку меморандума с Россией о мирном договоре

Киев будет ждать российскую версию меморандума, сказал Зеленский.

Источник: РИА "Новости"

Украина действительно может подписать с Россией меморандум, который будет вести к договору о завершении конфликта, заявил украинский президент Владимир Зеленский, передает ТСН.

Киев будет ждать российскую версию меморандума, добавил он.

О возможном меморандуме первым этим вечером сообщил российский президент Владимир Путин по итогам телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом. «Россия [готова] работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора», — сказал он.

Со слов Путина, Москве и Киеву следует определить «ряд позиций», среди которых принципы мирного урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения, а также «возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей».

Россия выступает за прекращение боевых действий, однако следует выработать наиболее эффективные пути движения к миру. Страна выступает за урегулирование мирным путем, подчеркнул Путин. Он уверен, что обеим сторонам необходимо найти компромиссы, которые устроили бы все стороны.

Третий телефонный разговор Путина и Трампа с момента инаугурации республиканца начался в 17:00 мск и продлился более двух часов.