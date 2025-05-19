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Евросоюз планирует усилить давление на Россию после разговора Путина и Трампа

Европейские страны собираются расширить санкционное давление на Москву, заявил представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус. Такое заявление он сделал после сегодняшнего телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Содержание этой беседы американский лидер передал европейским партнерам, заверил Корнелиус.

Источник: OLIVIER MATTHYS/EPA/TASS

«Президент США и европейские партнеры согласовали дальнейшие шаги. Они договорились тесно координировать переговорный процесс и добиваться проведения дальнейшей технической встречи. Все стороны подтвердили свою готовность оказывать Украине активную поддержку на пути к прекращению огня», — сказал Штефан Корнелиус в сообщении, распространенном пресс-службой правительства ФРГ. Его слова приводят ZDF и «РИА Новости».

Позднее канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил планы ЕС о продолжении давления на РФ. В социальной сети X он написал, что Евросоюз договорился об этом лично с Трампом.

Сегодня представитель правительства ФРГ сообщил о поддержке санкций в отношении газопровода «Северный поток». Он добавил, что новый пакет ограничительных мер ЕС разрабатывается, чтобы подтолкнуть Россию к прекращению огня с Украиной.