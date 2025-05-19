Путин сказал школьникам, что отпустил бы золотую рыбку на свободу

Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с учащимися образовательного центра «Сириус» ответил на вопрос о том, какие три желания он загадал бы золотой рыбке.
«Я бы, исходя из экологических соображений, рыбку отпустил на свободу, не стал бы утруждать ее тем, чтобы она исполнила мои желания», — ответил глава государства.
Как отметил президент, он старался бы самостоятельно добиваться исполнения собственных желаний.
Напомним, ранее в ходе встречи с учениками музыкальной школы Путин выразил сожаление, что в детстве не имел возможности научиться играть на фортепиано.