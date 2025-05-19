Трамп и ЕС договорились координировать переговорный процесс по Украине

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп договорился с европейскими партнерами координировать переговорный процесс по Украине после телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря кабмина ФРГ Штефана Корнелиуса.
«Мы на правильном пути». О чем договорились Путин и Трамп?
«Президент США и европейские партнеры согласовали дальнейшие шаги. Они договорились тесно координировать переговорный процесс и добиваться проведения дальнейшей технической встречи. Все стороны подтвердили свою готовность оказывать Украине активную поддержку на пути к прекращению огня», — сказал Корнелиус в сообщении, распространенном пресс-службой кабмина ФРГ. -0-