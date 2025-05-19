Ушаков: во время беседы Путина и Трампа применялся последовательный перевод

Перевод телефонного разговора российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа велся последовательно, так происходит всегда, сказал помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.
«Перевод в ходе телефонных разговоров всегда последовательный. Так было и в этот раз», — ответил он на вопрос журналистов о том, последовательный или синхронный перевод был применен в ходе беседы.
Напомним, вечером 19 мая президент России провел телефонный разговор с главой США из здания образовательного комплекса «Сириус» в Сочи. Диалог глав двух стран длился более двух часов. Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин обладает доступом ко всей необходимой инфраструктуре связи, в том числе закрытой, в любом месте.