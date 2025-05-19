Экс-главе Роскосмоса Борисову прочат пост сенатора

Борисов руководил «Роскосмосом» с июля 2022 года по февраль 2025-го. До этого он занимал пост вице-премьера, курирующего оборонно-промышленный комплекс (2018−2022), а также был заместителем министра обороны (2012−2018). После ухода с должности главы корпорации его преемником стал Дмитрий Баканов, а сам Борисов получил статус спецпредставителя президента РФ по международному космическому сотрудничеству, пишет телеканал RT.