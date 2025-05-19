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Экс-главе Роскосмоса Борисову прочат пост сенатора

Бывший гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов рассматривается в качестве кандидата на должность сенатора. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

Экс-глава «Роскосмоса» Юрий Борисов может стать сенатором.

Бывший гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов рассматривается в качестве кандидата на должность сенатора. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

«Кандидатура Борисова рассматривается на пост сенатора от Архангельской области. Это место сейчас вакантно», — сообщает источник «Коммерсант» в Совете Федерации.

Место сенатора от Архангельской области освободилось в январе после добровольной отставки Александра Некрасова. Однако на данный момент на официальном портале правовых актов региона отсутствует указ губернатора Александра Цыбульского о назначении нового представителя.

Борисов руководил «Роскосмосом» с июля 2022 года по февраль 2025-го. До этого он занимал пост вице-премьера, курирующего оборонно-промышленный комплекс (2018−2022), а также был заместителем министра обороны (2012−2018). После ухода с должности главы корпорации его преемником стал Дмитрий Баканов, а сам Борисов получил статус спецпредставителя президента РФ по международному космическому сотрудничеству, пишет телеканал RT.