Украина не будет выводить войска из ДНР, Запорожской и Херсонской областей

В июне 2024 года президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД заявил, что Москва готова к урегулированию конфликта на Украине, которое предполагает признание статуса Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как субъектов России. МИД РФ подчеркивал, что Россия не передаст ЗАЭС ни Украине, ни какой-либо другой стране.