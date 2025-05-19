Украина не будет выводить войска из ДНР, Запорожской и Херсонской областей

«Выводить наши войска с наших территорий никто не будет», — сказал он.
«Никаких ультиматумов. Если Россия ставит условия вывести наши войска, значит они не хотят прекращения огня», — добавил он.
В июне 2024 года президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД заявил, что Москва готова к урегулированию конфликта на Украине, которое предполагает признание статуса Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как субъектов России. МИД РФ подчеркивал, что Россия не передаст ЗАЭС ни Украине, ни какой-либо другой стране.