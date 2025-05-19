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Украина не будет выводить войска из ДНР, Запорожской и Херсонской областей

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Украина не намерена выводить войска из контролируемых ей территорий ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщил Владимир Зеленский по итогам телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом на брифинге, который транслировался его офисом.

Источник: Reuters

«Выводить наши войска с наших территорий никто не будет», — сказал он.

«Никаких ультиматумов. Если Россия ставит условия вывести наши войска, значит они не хотят прекращения огня», — добавил он.

В июне 2024 года президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД заявил, что Москва готова к урегулированию конфликта на Украине, которое предполагает признание статуса Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как субъектов России. МИД РФ подчеркивал, что Россия не передаст ЗАЭС ни Украине, ни какой-либо другой стране.