Макрон: ряд лидеров ЕС позвонили Трампу после его разговора с Путиным

В понедельник, 18 мая, состоялся разговор Владимира Путина с Дональдом Трампом. Беседа продолжалась более двух часов. Российский лидер охарактеризовал её как искреннюю, насыщенную и очень продуктивную. Он заявил, что поблагодарил Трампа за роль США в возобновлении прямых переговоров между Россией и Украиной.