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Макрон: ряд лидеров ЕС позвонили Трампу после его разговора с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон не стал озвучивать детали его разговора с Трампом, который состоялся сразу после беседы главы США с Владимиром Путиным.

Источник: Аргументы и факты

После завершения переговоров Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным главы европейских государств связались с американским президентом. Об этом рассказал глава Франции Эммануэль Макрон.

Политик выступил на закрытии инвестиционного форума Choose France в Версале. Он извинился перед присутствующими за опоздание.

«Извините, что заставил вас ждать. Я был занят из-за разговора с президентом Трампом и рядом европейских коллег», — уточнил он. Трансляция мероприятия велась Елисейским дворцом в социальной сети X*.

Детали этой беседы Макрон не раскрыл.

В понедельник, 18 мая, состоялся разговор Владимира Путина с Дональдом Трампом. Беседа продолжалась более двух часов. Российский лидер охарактеризовал её как искреннюю, насыщенную и очень продуктивную. Он заявил, что поблагодарил Трампа за роль США в возобновлении прямых переговоров между Россией и Украиной.

Путин также подчеркнул готовность РФ работать над меморандумом с Украиной, который может включать в себя соглашение о прекращении огня.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.