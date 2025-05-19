Макрон: ряд лидеров ЕС позвонили Трампу после его разговора с Путиным

После завершения переговоров Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным главы европейских государств связались с американским президентом. Об этом рассказал глава Франции Эммануэль Макрон.
Политик выступил на закрытии инвестиционного форума Choose France в Версале. Он извинился перед присутствующими за опоздание.
«Извините, что заставил вас ждать. Я был занят из-за разговора с президентом Трампом и рядом европейских коллег», — уточнил он. Трансляция мероприятия велась Елисейским дворцом в социальной сети X*.
Детали этой беседы Макрон не раскрыл.
В понедельник, 18 мая, состоялся разговор Владимира Путина с Дональдом Трампом. Беседа продолжалась более двух часов. Российский лидер охарактеризовал её как искреннюю, насыщенную и очень продуктивную. Он заявил, что поблагодарил Трампа за роль США в возобновлении прямых переговоров между Россией и Украиной.
Путин также подчеркнул готовность РФ работать над меморандумом с Украиной, который может включать в себя соглашение о прекращении огня.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.