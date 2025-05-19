Стали известны возможные условия РФ для прекращения огня на Украине

Россия якобы выдвинула два условия для прекращения огня, которые Украина и ее сторонники не могут выполнить. Об этом сообщает газета Bild.
Согласно данным издания, речь идет о полном выводе Вооруженных сил Украины из четырех областей и прекращении военной помощи Киеву со стороны Запада.
— Москва придерживается двух ключевых требований, которые Украина и ее сторонники не могут выполнить, — цитирует европейские СМИ Gazeta.ru.
В ходе переговоров с Россией в Стамбуле министр обороны Рустем Умеров заявил, что Киев готов к полному прекращению огня и прямым переговорам на самом высоком уровне. При этом, по сообщениям западных СМИ, Россия выдвинула Киеву «нереалистичные» и «выходящие за рамки всего» требования. Журналисты уточнили, что в них входит вывод украинских войск с российских территорий для соблюдения режима прекращения огня.
19 мая состоялся телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Российский лидер выразил благодарность своему американскому коллеге за поддержку возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной. В ходе беседы Трамп также озвучил свою позицию касательно украинского конфликта.
По итогам разговора Путин заявил о готовности России сотрудничать с Украиной по меморандуму о прекращении огня, подчеркнув важность поиска компромиссов, устраивающих все стороны.