Стали известны возможные условия РФ для прекращения огня на Украине

В ходе переговоров с Россией в Стамбуле министр обороны Рустем Умеров заявил, что Киев готов к полному прекращению огня и прямым переговорам на самом высоком уровне. При этом, по сообщениям западных СМИ, Россия выдвинула Киеву «нереалистичные» и «выходящие за рамки всего» требования. Журналисты уточнили, что в них входит вывод украинских войск с российских территорий для соблюдения режима прекращения огня.