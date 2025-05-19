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Трамп заявил об «определенном прогрессе» после разговора с Путиным

Президент США Дональд Трамп прокомментировал сегодняшний телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. По его словам, был достигнут «определенный прогресс» в урегулировании конфликта на Украине.

Источник: Reuters

«Мы только что провели два с половиной часа, разговаривая с Путиным, и я считаю, что определенный прогресс был достигнут в этой ужасной ситуации», — сказал Трамп в беседе с журналистами. Трансляция велась на Youtube-канале CNBC-TV18.

Американский президент также сообщил, что после переговоров с Путиным созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также несколькими европейскими лидерами. Среди них — президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Финляндии Александр Стубб.

Телефонный разговор Путина и Трампа продлился более двух часов. Российский лидер назвал разговор «содержательным, откровенным и полезным» и поблагодарил Дональда Трампа за содействие в проведении двухсторонних переговоров Москвы и Киева в Стамбуле 16 мая. По итогам встречи Россия и Украина договорились обменяться пленными по формуле «1000 на 1000», а также пообещали в деталях представить свой взгляд на прекращение огня и продолжить переговорный процесс.