Трамп заявил об «определенном прогрессе» после разговора с Путиным

Телефонный разговор Путина и Трампа продлился более двух часов. Российский лидер назвал разговор «содержательным, откровенным и полезным» и поблагодарил Дональда Трампа за содействие в проведении двухсторонних переговоров Москвы и Киева в Стамбуле 16 мая. По итогам встречи Россия и Украина договорились обменяться пленными по формуле «1000 на 1000», а также пообещали в деталях представить свой взгляд на прекращение огня и продолжить переговорный процесс.