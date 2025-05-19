Трамп после беседы с Путиным заявил о прогрессе в урегулировании на Украине

«Мы только что провели 2,5 часа, разговаривая с Путиным, и я считаю, что некоторого прогресса удалось достичь в этой ужасной ситуации», — сказал Трамп на выступлении в Белом доме, комментируя усилия по урегулированию конфликта на Украине.