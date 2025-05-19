Трамп после беседы с Путиным заявил о прогрессе в урегулировании на Украине

Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил о прогрессе в урегулировании на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.
Главы государств провели разговор 19 мая. Как позже уточнил российский лидер, он длился свыше двух часов.
«Мы только что провели 2,5 часа, разговаривая с Путиным, и я считаю, что некоторого прогресса удалось достичь в этой ужасной ситуации», — сказал Трамп на выступлении в Белом доме, комментируя усилия по урегулированию конфликта на Украине.