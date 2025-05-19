Зеленский: Киев обдумывает встречу США, России и стран Европы по Украине

Как писал сайт KP.RU, ранее президент США Дональд Трамп после состоявшегося вечером телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что Ватикан крайне заинтересован в принятии переговоров между Россией и Украиной. Кроме того, глава Белого дома подчеркнул, что переговоры сторон украинского кризиса начнутся немедленно. И об этом республиканец уже проинформировал европейских лидеров. Пусть процесс начинается, заключил политик.