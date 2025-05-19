Зеленский: Киев обдумывает встречу США, России и стран Европы по Украине

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает возможность встречи «еще раз всех команд» — США, России, Украины, европейских стран. Слова украинского политика передает издание «Общественное».
По его словам, такая встреча могла бы состояться в Турции, Ватикане или Швейцарии.
При этом издание «Страна» не исключает, что таким образом украинский политик попытается переубедить Трампа и запустить новый формат переговоров с Россией, где бы помимо Украины были бы и европейские кураторы Киева.
Как писал сайт KP.RU, ранее президент США Дональд Трамп после состоявшегося вечером телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что Ватикан крайне заинтересован в принятии переговоров между Россией и Украиной. Кроме того, глава Белого дома подчеркнул, что переговоры сторон украинского кризиса начнутся немедленно. И об этом республиканец уже проинформировал европейских лидеров. Пусть процесс начинается, заключил политик.
В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что политики из стран ЕС пытаются склонить американского президента к своей позиции по ситуации на Украине.