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Путин рассказал, как появилось название образовательного центра «Сириус»

По словам президента, название было выбрано по аналогии с самой яркой звездой.

Источник: Аргументы и факты

Российский лидер Владимир Путин выступил с заявлением, что название образовательного центра «Сириус» было выбрано по аналогии с самой яркой звездой. Об этом он сообщил в беседе с учащимися музыкальной школы в «Сириусе».

«Попросил назвать мне моих помощников самую яркую звезду на небосклоне — Сириус. Поскольку сюда должны ехать одаренные молодые люди, одаренные дети, подростки, так возникло само название “Сириус”», — объяснил глава государства.

Напомним, ранее сегодня в ходе встречи с учащимися образовательного центра российский лидер выразил сожаление, что в детстве не имел возможности научиться играть на фортепиано.