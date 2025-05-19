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Песков: посредники по Украине должны быть на одинаковой дистанции от сторон

Представитель Кремля заявил, что европейские политики хотят «обломать Россию во всем».

Источник: Аргументы и факты

Посредником в вопросе урегулирования конфликта на Украине может стать сторона, которая в равной степени дистанцирована от сторон конфликта, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Реальным посредничеством и реальным урегулированием может заниматься только тот, кто соблюдает одинаковую дистанцию от сторон конфликта», — подчеркнул он в комментарии, который в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.

Песков подчеркнул, что европейские политики демонстрируют «откровенно проукраинскую» позицию, они нацелены на то, чтобы «обломать» РФ «во всем».

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о проявленном Ватиканом интересе к организации переговорного процесса между Украиной и Россией.

Напомним, вечером 19 мая Путин вышел на связь с главой США из здания образовательного комплекса «Сириус» в Сочи, стороны проговорили по телефону более двух часов.