Песков: посредники по Украине должны быть на одинаковой дистанции от сторон

Посредником в вопросе урегулирования конфликта на Украине может стать сторона, которая в равной степени дистанцирована от сторон конфликта, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Реальным посредничеством и реальным урегулированием может заниматься только тот, кто соблюдает одинаковую дистанцию от сторон конфликта», — подчеркнул он в комментарии, который в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.
Песков подчеркнул, что европейские политики демонстрируют «откровенно проукраинскую» позицию, они нацелены на то, чтобы «обломать» РФ «во всем».
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о проявленном Ватиканом интересе к организации переговорного процесса между Украиной и Россией.
Напомним, вечером 19 мая Путин вышел на связь с главой США из здания образовательного комплекса «Сириус» в Сочи, стороны проговорили по телефону более двух часов.