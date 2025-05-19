Украина может подписать меморандум о мирном договоре: Зеленский ждет документ от России

В то же время Зеленский сделал другое заявление. Он сообщил, что Киев рассматривает возможность проведения повторной встречи «всех команд». По его словам, на ней должны будут присутствовать Россия, Украина, США, а также страны Европейского союза. При этом сам саммит предлагается провести в Турции, Ватикане или Швейцарии.