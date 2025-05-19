Украина может подписать совместный с Россией меморандум, ведущий к завершению конфликта. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.
Как известно, изначально о меморандуме по мирному договору заговорил президент РФ Владимир Путин. После телефонного разговора с главой США Дональдом Трампом он подчеркнул, что Россия готова сотрудничать с Украиной по вопросу разработки данного документа. Более того, сам меморандум может включить в себя основные вопросы урегулирования конфликта и даже прекращения огня.
Теперь же на слова российского лидера отреагировал Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинская сторона готова подписать такой документ. Поэтому Киев будет ждать российскую версию меморандума.
В то же время Зеленский сделал другое заявление. Он сообщил, что Киев рассматривает возможность проведения повторной встречи «всех команд». По его словам, на ней должны будут присутствовать Россия, Украина, США, а также страны Европейского союза. При этом сам саммит предлагается провести в Турции, Ватикане или Швейцарии.