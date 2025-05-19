В ООН подтвердили возобновление поставок помощи в сектор Газа

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/.Власти Израиля позволили ООН возобновить поставки гуманитарной помощи в сектор Газа, пока получено разрешение на проезд в анклав девяти грузовиков. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя главы всемирной организации Стефана Дюжаррика.
«Израильские власти временно позволили нам возобновить поставки гуманитарной помощи в Газу после 11 недель полной блокады и в разгар военного наступления, — сказал он. — Девяти нашим грузовикам было разрешено пересечь КПП “Керем-Шалом”, однако это капля в океане того, что срочно требуется. Необходимо, чтобы завтра разрешили доставить намного больше помощи».
Дюжаррик добавил, что ООН приветствует разрешение на возобновление гуманитарных поставок.
Ранее Израиль объявил, что разрешит ввоз на территорию сектора Газа «базового объема» продовольствия для предотвращения угрозы голода в анклаве. Как сообщила канцелярия премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху, «по рекомендации Армии обороны Израиля и в связи с оперативной необходимостью расширения интенсивных боевых действий для разгрома ХАМАС Израиль предоставит населению базовый объем продовольствия, чтобы не допустить возникновения голодного кризиса в секторе Газа». 18 мая израильская армия объявила о начале боевых действий в северных и южных районах анклава в рамках широкомасштабной наземной операции «Колесницы Гидеона».-0-