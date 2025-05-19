В ООН подтвердили возобновление поставок помощи в сектор Газа

Ранее Израиль объявил, что разрешит ввоз на территорию сектора Газа «базового объема» продовольствия для предотвращения угрозы голода в анклаве. Как сообщила канцелярия премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху, «по рекомендации Армии обороны Израиля и в связи с оперативной необходимостью расширения интенсивных боевых действий для разгрома ХАМАС Израиль предоставит населению базовый объем продовольствия, чтобы не допустить возникновения голодного кризиса в секторе Газа». 18 мая израильская армия объявила о начале боевых действий в северных и южных районах анклава в рамках широкомасштабной наземной операции «Колесницы Гидеона».-0-