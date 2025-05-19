Путин и Трамп провели телефонные переговоры по Украине: какие детали беседы стали доступны публике

«Тон и дух разговора были отличными. Если бы это было не так, я бы сказал об этом сейчас, а не позже», — написал президент США. Также Трамп сообщил, что проинформировал Владимира Зеленского и некоторых лидеров стран-партнеров по НАТО о результатах беседы с Путиным и о предстоящих переговорах между Россией и Украиной.