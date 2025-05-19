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Путин призвал расширить программу для одаренных студентов

Глава РФ предложил распространить гранты на юных спортсменов, музыкантов и художников.

Источник: Аргументы и факты

Российский лидер Владимир Путин выразил мнение, что программу грантовой поддержки одаренных студентов надо распространить на юных спортсменов, музыкантов, художников и артистов. Об этом президент сообщил на заседании попечительского совета фонда «Талант и успех».

По словам президента, программа грантовой поддержки студентов стала эффективным инструментом для развития кадрового потенциала в РФ.

Владимир Путин поручил российскому кабмину внести необходимые изменения в соответствующие нормативные и правовые акты.

«Чтобы механизм распределения грантов полнее отвечал не только задачам обеспечения технологического лидерства, но и нашего культурного, ценностного суверенитета», — объяснил президент.

Напомним, ранее сегодня в ходе встречи с учащимися образовательного центра «Сириус» Путин выразил сожаление, что в детстве не имел возможности научиться играть на фортепиано.