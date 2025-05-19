Зеленский согласился на подписание документа, о котором говорил Путин

Владимир Зеленский заявил, что Украина может подписать с Россией меморандум, который будет вести к договору о завершении военных действий. Об этом глава киевского режима высказался после телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным.
О подготовке такого меморандума ранее заявил Путин после разговора с Трампом.
По словам Зеленского, такой меморандум может быть подписан Киевом. Он также добавил, что Киев будет ждать российскую версию меморандума.
При этом Зеленский дал понять, что от курса в НАТО и провозглашать нейтральный статус Украины отказываться не собирается.
Также он заявил, что Украина никогда не выведет войска с части российских территорий, которую она считает своей, и не поддастся ультиматумам России.
Трамп ранее заявил, что Россия и Украина немедленно начнут переговоры о приостановке огня и завершении конфликта.