Песков раскрыл, кто может выступить в качестве посредника по Украине

Ранее состоялся телефонный разговор между российским лидером Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Диалог продлился больше двух часов, в ходе него лидеры стран обсудили возможности урегулирования конфликта на Украине. По итогам беседы хозяин Белого дома анонсировал немедленные переговоры между Россией и Киевом о прекращении огня. Позже республиканец заявил, что Ватикан готов принять переговоры РФ и Незалежной.