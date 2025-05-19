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Песков раскрыл, кто может выступить в качестве посредника по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что реальную роль посредника в разрешении конфликта на Украине может сыграть лишь та сторона, которая соблюдает одинаковую дистанцию в отношениях с участниками противостояния. Об этом он сообщил в интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину.

Источник: Life.ru

«Как известно, реальное посредничество и урегулирование возможно только, если сторона сохраняет равную дистанцию между сторонами конфликта», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков обратил внимание на то, что лидеры европейских стран, по мнению Москвы, открыто занимают проукраинскую позицию. Более того, основная цель многих западных политиков — вовсе не мир, а попытка ослабить Россию на международной арене.

Ранее состоялся телефонный разговор между российским лидером Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Диалог продлился больше двух часов, в ходе него лидеры стран обсудили возможности урегулирования конфликта на Украине. По итогам беседы хозяин Белого дома анонсировал немедленные переговоры между Россией и Киевом о прекращении огня. Позже республиканец заявил, что Ватикан готов принять переговоры РФ и Незалежной.