Зеленский: Украина рассматривает подписание меморандума с Россией

Россия и Украина действительно могут подписать меморандум.
Украина согласна на подписание с Россией меморандума, который станет основой для заключения соглашения о прекращении конфликта. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский.
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«В двустороннем формате может быть соответствующий меморандум, который может потом привести к карте, которая ведет до окончания конфликта. До договора, который должен быть поддержан обеими странами и в котором будет прекращение огня», — сказал Зеленский, его слова прозвучали в эфире youtube-канала Офиса президента страны.
Глава государства уточнил, что Киев ожидает получения российской редакции соответствующего документа. По словам Зеленского, украинская сторона рассматривает вариант проведения встречи с участием США, России, Украины и ряда европейских государств.
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва открыта к обсуждению подготовки меморандума с Украиной, который, в числе прочего, может включать положения о прекращении огня. Как пояснил глава государства, в данном документе планируется зафиксировать основные принципы урегулирования, определить сроки заключения мирного договора, а также предусмотреть другие важные положения, включая вероятность введения временного прекращения огня при достижении соответствующих договоренностей.