Зеленский: Украина рассматривает подписание меморандума с Россией

«В двустороннем формате может быть соответствующий меморандум, который может потом привести к карте, которая ведет до окончания конфликта. До договора, который должен быть поддержан обеими странами и в котором будет прекращение огня», — сказал Зеленский, его слова прозвучали в эфире youtube-канала Офиса президента страны.