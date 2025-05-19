Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский подтвердил возможность подписания меморандума об урегулировании

«В двустороннем формате может быть соответствующий меморандум, который может потом привести к карте, которая ведет до окончания войны, до договора, который должен быть поддержан обеими странами и в котором будет прекращение огня», — сказал он на брифинге, который транслировался его офисом.

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украина может подписать с Россией меморандум об урегулировании конфликта, ждет российских предложений, чтобы представить свое видение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Владимира Зеленского по итогам телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

«В двустороннем формате может быть соответствующий меморандум, который может потом привести к карте, которая ведет до окончания войны, до договора, который должен быть поддержан обеими странами и в котором будет прекращение огня», — сказал он на брифинге, который транслировался его офисом.

Зеленский добавил, что детали будущего меморандума ему пока неизвестны. «Если российская сторона предложит некий меморандум, с нашей стороны, после соответствующих сигналов, мы, получив меморандум или предложения русских, сможем сформулировать свое видение», — отметил он.

По его словам, президент США сообщил, что помимо прекращения огня в меморандуме будут сформулированы планы по дальнейшему урегулированию. −0-