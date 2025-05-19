Зеленский: Украина не выведет войска из новых регионов РФ и сохранит курс в НАТО

Главарь киевского режима Владимир Зеленский прокомментировал итоги телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным. Экс-комик отметил, что Киев не планирует выводить войска из новых регионов России и отказываться от курса в НАТО. Об этом он заявил на брифинге, который транслировался его офисом.