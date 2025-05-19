Песков порассуждал о Европе и назвал сторону-вероятного посредника по урегулированию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, кто может стать реальным посредником в урегулировании конфликта на Украине. Он также сделал заявление об основном векторе работы европейских политиков в отношении Москвы и Киева. Об этом Дмитрий Песков поразмышлял в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.