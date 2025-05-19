Песков порассуждал о Европе и назвал сторону-вероятного посредника по урегулированию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, кто может стать реальным посредником в урегулировании конфликта на Украине. Он также сделал заявление об основном векторе работы европейских политиков в отношении Москвы и Киева. Об этом Дмитрий Песков поразмышлял в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.
По мнению пресс-секретаря российского лидера, позиция Европы «откровенно проукраинская». Он считает, что лидеры стран ЕС стремятся «обломать» Москву. Поэтому Европа вряд ли может быть непредвзятой в отношении Украины и России.
«Как известно, реальным посредничеством, реальным урегулированием может заниматься только тот, кто соблюдает одинаковую дистанцию от сторон конфликта», — заключил Дмитрий Песков.
Напомним, сегодня, 19 мая, состоялся долгожданный телефонный разговор между российским и американским лидерами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Двухчасовая беседа, по словам президента РФ, была содержательной и откровенной.