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Песков порассуждал о Европе и назвал сторону-вероятного посредника по урегулированию

Песков предположил, кто может заниматься реальным посредничеством по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, кто может стать реальным посредником в урегулировании конфликта на Украине. Он также сделал заявление об основном векторе работы европейских политиков в отношении Москвы и Киева. Об этом Дмитрий Песков поразмышлял в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

По мнению пресс-секретаря российского лидера, позиция Европы «откровенно проукраинская». Он считает, что лидеры стран ЕС стремятся «обломать» Москву. Поэтому Европа вряд ли может быть непредвзятой в отношении Украины и России.

«Как известно, реальным посредничеством, реальным урегулированием может заниматься только тот, кто соблюдает одинаковую дистанцию от сторон конфликта», — заключил Дмитрий Песков.

Напомним, сегодня, 19 мая, состоялся долгожданный телефонный разговор между российским и американским лидерами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Двухчасовая беседа, по словам президента РФ, была содержательной и откровенной.