ЕС вновь ударился в антироссийскую истерику после разговора Путина и Трампа

Несколько стран Евросоюза озвучили свое намерение усилить санкционное давление на Россию после телефонного разговора между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом заявил представитель правительства Германии Штефан Корнелиус.
По его словам, как только закончилось общение двух лидеров, он провел беседы европейскими союзниками. В их числе он назвал главу киевского режима Владимира Зеленского, французского президента Эммануэля Макрона, глав правительств Италии и Германии Джорджу Мелони и Фридриха Мерца. Также Корнелиус контактировал с президентом Финляндии Александром Стуббом и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
«Европейские участники заявили, что усилят давление на российскую сторону посредством санкций», — заявил пресс-секретарь немецкого правительства.
Ранее «МК» писал, что помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что разговор Путина и Трампа длились более двух часов в понедельник, 19 мая. Он отметил, что это был искренний, откровенный, доверительный разговор с многочисленными отступлениями от главных тем.