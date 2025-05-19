ЕС вновь ударился в антироссийскую истерику после разговора Путина и Трампа

По его словам, как только закончилось общение двух лидеров, он провел беседы европейскими союзниками. В их числе он назвал главу киевского режима Владимира Зеленского, французского президента Эммануэля Макрона, глав правительств Италии и Германии Джорджу Мелони и Фридриха Мерца. Также Корнелиус контактировал с президентом Финляндии Александром Стуббом и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.