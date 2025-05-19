Венгрия призвала Европу не мешать мирным переговорам по Украине

«В то же время все понимают, что переговоры о мире будут трудными, поэтому мы призываем Брюссель и тех европейских политиков, кто уже три года нападает на нас из-за нашей миролюбивой позиции, не мешать успеху мирных переговоров!» — написал Сийярто в соцсетях.