Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выступил с заявлением, в котором призвал европейских политиков не создавать препятствий для мирного урегулирования украинского конфликта. По мнению главы венгерского МИДа, ситуация в мире стала более стабильной после начала прямых переговоров между Россией и США, а также Россией и Украиной.
В заявлении подчеркивается необходимость конструктивного подхода европейских политиков к мирным инициативам. Венгрия выразила поддержку дипломатическим усилиям администрации США и надежду на скорейшее достижение перемирия.
Особое внимание уделено трехлетней критике в адрес Венгрии за ее последовательную позицию в пользу мирного решения. Будапешт продолжает выступать против любых действий, способных осложнить переговорный процесс, и призывает европейских партнеров к сдержанности.
«В то же время все понимают, что переговоры о мире будут трудными, поэтому мы призываем Брюссель и тех европейских политиков, кто уже три года нападает на нас из-за нашей миролюбивой позиции, не мешать успеху мирных переговоров!» — написал Сийярто в соцсетях.
Ранее Зеленский согласился на подписание документа, о котором говорил Путин.