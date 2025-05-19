The Times: теперь США вряд ли введут санкции против России

«Новые санкции против России теперь выглядят менее вероятными, чем когда-либо. Вместо того чтобы наказывать Москву “зубодробительными” ограничениями, на которые надеялись некоторые, [Дональд] Трамп назвал звонок “превосходным” и подчеркнул, что у России есть “огромная возможность” для ведения бизнеса с США, если конфликт завершится», — пишет The Times. Издание отмечает, что американский президент предложил вывести США из роли посредника в переговорах, отметив, что вести их должны непосредственно две стороны, а посредником может выступить папа римский.