«Это наш дом»: Жители Испании восстали против туристов и вышли на митинги

На плакатах демонстрантов можно было прочитать: «Остановите чрезмерный туризм… это наш дом», «Мои страдания — ваш рай». Один из баннеров гласил, что Канарские острова «больше не являются раем» из-за растущего туризма. На другом транспаранте была размещена надпись: «Туристы плавают в нечистотах», что указывает на проблему загрязнения моря сточными водами, сбрасываемыми отелями и туристическими объектами.