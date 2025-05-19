ЕС резко снизил прогнозы роста из-за повышения США тарифов и неопределенности

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/.Европейская комиссия 19 мая значительно снизила прогноз роста экономики Евросоюза. В качестве причин названы последствия повышения США тарифов и сохраняющаяся неопределенность. Об этом сообщает Синьхуа.
В своем весеннем экономическом прогнозе на 2025 год ЕК сократила прогнозы реального роста ВВП 27 стран Евросоюза до 1,1% в 2025 году и 1,5% в 2026 году.
«Это представляет собой значительное снижение по сравнению с осенним прогнозом 2024 года, в основном из-за воздействия повышенных тарифов и возросшей неопределенности, вызванной недавними резкими изменениями в торговой политике США и непредсказуемостью в окончательном формировании тарифных ставок», — заявила комиссия.
Ожидается, что в еврозоне, объединяющей 20 стран ЕС, использующих единую валюту, будет наблюдаться рост на 0,9% в 2025 году и на 1,4% в 2026 году, что также ниже предыдущих прогнозов. −0-