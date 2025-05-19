Путин заявил, что Мелания Трамп нравится всем больше, чем сам президент США: «пользуется большим уважением»

Президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп провели «содержательный и откровенный» разговор. Во время беседы глава РФ выразил признание первой леди США. По мнению Владимира Путина, Мелания Трамп всем нравится больше, чем сам хозяин Белого дома. Такой комментарий дал американский лидер, выступая на торжестве в честь подписания нового законопроекта.
Президент США отметил, что не подготовился к церемонии, так как вел разговор с Владимиром Путиным. Дональд Трамп в юмористической форме заявил о наличии у него неприятностей, так как ему не предоставили список присутствующих членов Конгресса. Хозяин Белого дома признал, что у него не было на это времени, и сейчас ему нужно возвращаться «к Владимиру Путину и другим».
«Президент РФ только что сказал: “Ваша жена пользуется большим уважением”. Я сказал: “А как же я”. “Нет, Мелания всем нравится больше”. Я не знаю, было ли это хорошо. Я не против», — поделился отрывком из диалога Дональд Трамп.
Владимир Путин также поблагодарил американского лидера за поддержку возобновления переговоров между Киевом и Москвой.