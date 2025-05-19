Путин заявил, что Мелания Трамп нравится всем больше, чем сам президент США: «пользуется большим уважением»

Президент США отметил, что не подготовился к церемонии, так как вел разговор с Владимиром Путиным. Дональд Трамп в юмористической форме заявил о наличии у него неприятностей, так как ему не предоставили список присутствующих членов Конгресса. Хозяин Белого дома признал, что у него не было на это времени, и сейчас ему нужно возвращаться «к Владимиру Путину и другим».